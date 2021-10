दक्षिण कोरिया के लोकप्रिय पॉप संगीत समूह, बीटीएस और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ़) की एक मुहिम के ज़रिये दुनिया भर में बच्चों में आत्म-प्रेम (self-love) और आत्म-देखभाल (self-care) के सकारात्मक सन्देश को पहुँचाया जा रहा है. वर्ष 2017 से जारी इस अभियान में, बड़ी संख्या में ट्विटर यूज़र्स लाइक्स, रीट्वीट, रिप्लाई सहित पाँच करोड़ बार किसी ना किसी रूप में इस मुहिम से जुड़े हैं. बीटीएस ग्रुप ने एक प्रैस विज्ञप्ति जारी कर बताया, “हमने LOVE MYSELF मुहिम को युवजन तक पहुँचाने और उनकी ज़िन्दगियों व अधिकारों में बेहतरी लाने के एक ज़रिये के रूप में शुरू किया था.” Thank you, #BTSArmy. Since 2017, the #BTSLoveMyself campaign has generated almost five million tweets and more than 50 million engagements - reaching almost every country in the world with messages of self-acceptance, hope and kindness. pic.twitter.com/Kxbfnynl9M — UNICEF (@UNICEF) October 6, 2021 “इस प्रक्रिया में, हमने स्वयँ अपने आप से प्रेम करने का प्रयास किया, और एक टीम के तौर पर और व्यक्तिगत रूप से हम परिपक्व भी हुए.” उन्होंने बहुत से लोगों द्वारा यह महसूस किये जाने की उम्मीद जताई है कि अन्य व्यक्तियों के मिला प्रेम, किस तरह स्वयँ से प्रेम करने की शक्ति बन सकता है. बेहद लोकप्रिय कोरियाई-पॉप बैण्ड ‘बीटीएस’ और उनका रिकॉर्ड लेबल, BIGHIT MUSIC, चार वर्ष पहले हिंसा, दुर्व्यवहार और डराये-धमकाये जाने (बुलीइंग) का अन्त करने के साझा लक्ष्य के तहत यूनीसेफ़ के साथ आए थे. साथ ही इस अभियान का उद्देश्य दुनिया भर में युवजन और बच्चों में आत्म-सम्मान और उनके कल्याण को बढ़ावा देना था. शक्ति का स्रोत बीटीएस ग्रुप कुछ ही दिनों पहले फिर चर्चा में आया जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के दौरान इस समूह के कलाकारों ने एक संगीत वीडियो की रिकॉर्डिंग की. यह वीडियो सोशल मीडिया माध्यमों पर बेहद लोकप्रिय हुआ. यूएन महासभा के उच्चस्तरीय खण्ड के दौरान रिकॉर्ड किये गए इस वीडियो की मदद से, हिंसा के अन्त की दिशा में प्रयासों के लिये यूनीसेफ़ की मुहिम के तहत 36 लाख डॉलर जुटाने में सफलता मिली है. साथ ही, विश्व भर में उनके संगीत आयोजनों व कार्यक्रमों के दौरान ऐसे बूथ भी स्थापित किये गए हैं, जिनके ज़रिये स्वयँ की रक्षा करने, और हिंसा व डराये-धमकाये जाने से बचने के लिये महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है. यूनीसेफ़ के मुताबिक़, बीटीएस के निजी चिन्तन से उन बच्चों व युवजन को मदद मिली है, जो कि एकाकीपन, अन्य लोगों से कटा हुआ और हताश महसूस कर रहे थे. ग़ौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के दौरान करोड़ों लोगों की दिनचर्या, शिक्षा और आराम व मनोरंजन के समय में व्यवधान आया है और यह अब भी जारी है. यूनीसेफ़ की कार्यकारी निदेशक हेनरीएटा फ़ोर ने कहा, “जब बात आत्म-सम्मान को बढ़ावा देने और मानसिक कल्याण को बेहतर बनाने की हो तो, सबसे अहम बातों में से एक है कि आपको बस बातचीत को शुरू करना है.” उन्होंने कहा कि जिस असाधारण तरीक़े से बीटीएस ने सकारात्मक सन्देश का प्रचार किया है, वह अभूतपूर्व है और अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है. “बैण्ड द्वारा किये गए कार्य, इस महत्वपूर्ण पहल का नेतृत्व करने, और यूनीसेफ़ के लिये पिछले चार वर्षों में समर्थन के लिये हम बैण्ड के आभारी हैं.” जारी है पहल इस वर्ष की शुरुआत में, बीटीएस और बिगहिट म्यूज़िक ने मुहिम के लिये अपने संकल्प का नवीनीकरण किया है. इसके तहत, यूनीसेफ़ के लिये दस लाख डॉलर की धनराशि का संकल्प लिया गया है. साथ ही LOVE MYSELF मुहिम की सामग्री व वस्तुओं और ऐलबम की बिक्री से प्राप्त राशि के एक हिस्से को भी उपलब्ध कराया जाएगा. बीटीएस सदस्यों ने आशा जताई है कि इस अभियान के सन्देशों के ज़रिये हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा भरने में मदद मिलती रहेगी. सात-सदस्यीय इस पॉप ग्रुप ने भविष्य में भी इस मुहिम को जारी रखने और ऐसे प्रयासों को अपनी आवाज़ के ज़रिये मज़बूती प्रदान करने का संकल्प दोहराया है ताकि लोगों को ख़ुशी व प्रेम ढूँढने में मदद दी जा सके. --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News