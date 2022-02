टिकाऊ विकास में स्फूर्ति भरने के लिये, साझा यूएन कोष का विस्तार

टिकाऊ विकास लक्ष्यों पर संयुक्त राष्ट्र के साझा एसडीजी कोष ने अपनी निवेश सूची (portfolio) में 'ऐतिहासिक विस्तार' की घोषणा करते हुए, विश्व भर में पाँच नए बाज़ारों का रुख़ किया है. इसके तहत, एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति को साकार करने के लिये, क़रीब साढ़े पाँच करोड़ डॉलर का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा. संयुक्त राष्ट्र साझा कोष एक बहु-साझीदार ट्रस्ट कोष है, जोकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थापित किया है. इसके ज़रिये, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में रफ़्तार तेज़ करने के लिये मदद प्रदान की जाती है. Announcement📢 Less than one year after the launch of its first investment, @JointSDGFund expands its SDG Invest portfolio with new programmes—growing its investment portfolio to $114 million & expected to leverage $4.9 billion towards the SDGshttps://t.co/KKlmiNbKjY pic.twitter.com/cfc9p6syWK — Joint SDG Fund (@JointSDGFund) February 14, 2022 100 से अधिक देशों से प्राप्त अनुरोधों में से पाँच देशों – केनया, मेडागास्कर, उत्तर मैसेडोनिया, सूरीनाम, ज़िम्बाब्वे – के प्रस्तावों को चुना गया है. ये निवेश, कोविड-19 महामारी, युवा सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन समेत मौजूदा दौर की चुनौतियों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महत्वाकाँक्षी और ठोस कार्रवाई का संकल्प प्रदर्शित करते हैं. नवाचारी वित्त पोषण और टिकाऊ निवेश पर यूएन के विशेष दूत हीरो मीज़ूनो ने कहा, “बाज़ार शक्ति का लाभ उठाते हुए, यह कोष व्यवसायों की गति तेज़ करने, समुदायों को सशक्त बनाने और आत्म-पर्याप्ता की ओर एक स्पष्ट रास्ता प्रदान करने में एक टिकाऊ निवेश मॉडल पेश करता है.” पारस्परिक सहयोग पर बल संयुक्त राष्ट्र के रैज़ीडेण्ट कोऑर्डिनेटर के नेतृत्व में चिन्हित कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा, जिससे सभी पाँच देशों में यूएन के पदचिन्हों को मज़बूती मिलेगी. बताया गया है कि यह देशों की सरकारों, नागरिक समाज, निजी सैक्टर के निवेशों और संयुक्त राष्ट्र के बीच रचनात्मक सहयोग के एक नए युग का भी अवसर होगा. कुछ ही महीने पहले, साझा कोष के ज़रिये फ़िजी, इण्डोनेशिया, मलावी और उरूग्वे में रूपान्तकारकारी बदलावों के इरादों से चार करोड़ 10 लाख डॉलर का निवेश किया गया. साथ ही वर्ष 2021 में, पापुआ न्यू गिनी में एक करोड़ 79 लाख डॉलर का निवेश किया गया था. सोमवार को पाँच कार्यक्रमों में निवेश की घोषणा के बाद, यूएन एसडीजी साझा कोष की निवेश सूची का आकार बढ़कर 11 करोड़ 40 लाख डॉलर पहुँच जाएगा. इन निवेशों में एक ऐसा प्लैटफ़ॉर्म भी है, जिसके ज़रिये केनया में स्वस्थ यौन व प्रजनन आदतों और एचआईवी रोकथाम को प्रोत्साहन दिया गया है. इस क्रम में, एक विकास ‘इम्पैक्ट बॉण्ड’ को जारी किया गया है. इस बॉण्ड की मदद से लड़कियों के लिये यौन व प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सुलभ बनाने के लिये आवश्यकत वित्तीय समर्थन के लिये संसाधनों का प्रबन्ध होगा. मेडागास्कर में भी विविध प्रकार के टिकाऊ औज़ारों का इस्तेमाल किया जाएगा. © UNICEF/Safidy Andrianantenain मेडागास्कर के एक बाज़ार में ईंधन के लिये लकड़ियाँ तैयार की जा रही हैं. सतत विकास की ओर इनमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और आमजन के लिये किफ़ायती व सतत ऊर्जा की सुलभता के वित्त पोषण पर केंद्रित एक सम्प्रभु कोष की स्थापना किया जाना है. विकास बैंक और स्थानीय वित्त संस्थाओं की साझीदारी में उत्तर मैसेडोनिया में ज़रूरतमन्द घरों व व्यवसायों तक नवीकरणीय व दक्ष ऊर्जा साधनों के लिये वित्तीय समाधानों को पेश किया जाएगा. इसके लिये हाल ही में हरित वित्त पोषण सुविधा केंद्र सृजित किया गया है. सूरीनाम में अनेक समाधानों को लागू किये जाने की योजना है, जिनमें उधार लेने की सुलभता बढ़ाने के लिये एक नवाचारी गारण्टी का प्रावधान किया जाएगा. साथ ही, उद्यम को बढ़ावा देने के लिये एक केंद्र के अलावा, देश के अनानास उद्योग को बढ़ावा देने के इरादे से किसानों के स्वामित्व में टिकाऊ व सुदृढ़ वैल्यू चेन विकसित की जाएगी. इस कोष के लिये, योरोपीय संघ, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैण्ड, नॉर्वे, पोर्तुगल, कोरिया गणराज्य, स्पेन, स्वीडन समेत निजी सैक्टर ने अपना योगदान दिया है. --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News