दुनिया

Entry ban in Cafe and cinema without corona vaccine : कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर प्रतिबंध, रेस्टोरेंट, कैफे, सिनेमा हॉल और लंबी दूरी के ट्रेनों में एंट्री बैन