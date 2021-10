मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों का चुनाव

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुरूवार को जिनीवा स्थित मानवाधिकार परिषद (Human Rights Council) के लिये 18 नए सदस्य देश निर्वाचित किये हैं, जिनमें भारत, अमेरिका, मलेशिया, कैमरून, क़तर, फ़िनलैण्ड, मॉन्टीनेग्रो और अर्जेण्टीना भी शामिल हैं. ये नए सदस्य, अपना तीन वर्षीय कार्यकार, एक जनवरी 2022 को शुरू करेंगे. मानवाधिकार परिषद के नए सदस्य, यूएन महासभा के 193 सदस्य देशों से मिले बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं, जिसके लिये प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होता है. The @UN🇺🇳 General Assembly elected 18 members of the #HumanRights Council https://t.co/Eun8lCLGDL Argentina🇦🇷 Benin🇧🇯 Cameroon🇨🇲 Eritrea🇪🇷 Finland🇫🇮 Gambia🇬🇲 Honduras🇭🇳 India🇮🇳 Kazakhstan🇰🇿 Lithuania🇱🇹 Luxembourg🇱🇺 Malaysia🇲🇾 Montenegro🇲🇪 Paraguay🇵🇾 Qatar🇶🇦 Somalia🇸🇴 UAE🇦🇪 USA🇺🇸 pic.twitter.com/jVV1X38xka — UN Human Rights Council (@UN_HRC) October 14, 2021 मानवाधिकार परिषद के सदस्य देश, तीन वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं और सदस्य देश, दो सिलसिलेवार कार्यकाल पूरा करने के तत्काल बाद, फिर से चुनाव के लिये उम्मीदवारी पेश नहीं कर सकते हैं. भारत, अर्जेण्टीना, कैमरून, ऐरिट्री का मौजूदा कार्यकाल 31 दिसम्बर 2021 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिये प्रतिनिधित्व मिला है. गुरूवार को हुए मतदान में एशिया प्रशान्त समूह के लिये, भारत, कज़ाख़स्तान, क़तर और संयुक्त अरब अमीरात को चुना गया है. अफ़्रीकी समूह के लिये बेनिन, कैमरून, ऐरिट्री, गाम्बिया गणराज्य और सोमालिया निर्वाचित हुए हैं. पूर्वी योरोपीय देशों के समूह में लिथुएनिया और मॉन्टीनेग्रो को चुना गया है, जबकि लातिन अमेरिका और कैरीबियाई देशों के समूह में अर्जेण्टीना, होण्डूरस और पैराग्वे को प्रतिनिधित्व मिला है. पश्चिमी योरोपीय और अन्य समूहों के लिये फ़िनलैण्ड, लक्ज़मबर्ग और अमेरिका की उम्मीदवारी के पक्ष में मतदान हुआ है. 47 सदस्य देशों वाली मानवाधिकार परिषद के लिये निर्वाचित सदस्य देशों का तीन वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2022 को शुरू होगा. मानवाधिकार परिषद की सदस्यता न्यायसंगत ढंग से भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सुनिश्चित की जाती है. जनवरी 2021 तक, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 119 देश, मानवाधिकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं. निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त मतों का ब्यौरा: बेनिन: 189, गाम्बिया: 186, कैमरून: 179, सोमालिया: 171, और ऐरिट्री: 144. भारत: 184, कज़ाख़स्तान: 184, मलेशिया: 183, क़तर: 182, संयुक्त अरब अमीरात: 180. लिथुएनिया: 178, मॉन्टीनेग्रो: 178 पैराग्वे: 185, अर्जेन्टीना: 175, होण्डुरस: 172 फ़िनलैण्ड: 180, लक्ज़मबर्ग: 180, अमेरिका: 168. 47 सदस्य देशों वाली परिषद में भौगोलिक आधार पर सीटें इस प्रकार वितरित हैं: अफ़्रीकी समूह: 13 सीट एशिया-प्रशान्त समूह: 13 सीट लातिन अमेरिका और कैरीबियाई समूह: 8 सीट पश्चिमी योरोपीय और अन्य समूह: 7 सीट पूर्वी योरोपीय समूह: 6 सीट --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News