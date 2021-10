दुबई ऐक्सपो: बहुपक्षवाद अभी विश्व चुनौतियों को सुलझाने में संघर्षरत

संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव (UNDSG) आमिना जे मोहम्मद ने रविवार, 24 अक्टूबर को यूएन दिवस के अवसर पर कहा है कि बहुपक्षवाद, वैसे तो वैश्विक चुनौतियों को सुलझाने के लिये प्रतिबद्ध है, मगर उसे अभी एक असरदार रास्ते की तलाश करने में संघर्ष करना पड़ रहा है. यूएन उप महासचिव ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई ऐक्सपो 2020 में स्थित यूएन हब से सम्बोधन में कहा, “कोविड-19 महामारी शुरू होने के छह महीनों के भीतर ही, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने वैक्सीन विकसित कर ली थी और बहुपक्षवाद ने दुनिया भर में वैक्सीन वितरण के लिये एक त्वरित व कारगर प्रणाली भी विकसित कर ली जिसका नाम है कोवैक्स सुविधा.” On #UNDay, we have a powerful opportunity in @expo2020dubai #Expo2020 to unite in solidarity to end poverty, protect the planet, secure peace and improve the lives of everyone, everywhere in this critical Decade of Action. pic.twitter.com/wRf2aTJ7Yu — Amina J Mohammed (@AminaJMohammed) October 24, 2021 “उसके बावजूद, दुनिया भर में सर्वजन को वैक्सीन की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने की ख़ातिर, ज़रूरी संसाधन व सहयोग के लिये, और सभी को एक बेहतर रास्ते पर रखने वाली पुनर्बहाली सम्भव बनाने के लिये, अब भी संघर्ष करना पड़ रहा है.” और ज़्यादा कार्रवाई की भावना व प्रेरणा जलवायु संकट का मुक़ाबला निर्णायक तरीक़े से करने और 2030 तक निर्धनता उन्मूलन करने के लिये, वर्ष 2015 में ऐतिहासिक पेरिस समझौता और टिकाऊ विकास के लिये 2030 विकास एजेण्डा शुरू किये गए थे. यूएन उप प्रमुख ने कहा कि फिर भी बहुत से देशों की राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाइयाँ व अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संकल्प, चुनौतियों का सामना करने की रफ़्तार के साथ मेल नहीं खा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वैसे तो दुनिया के पास संघर्षों को रोकने के लिये, आवश्यक उपकरण, ज्ञान और मंच उपलब्ध हैं, मगर दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद से, दुनिया इस समय, सबसे बड़े मानवीय संकटों का सामना करी रही है. “ये अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था अपनी तमाम सद इच्छाइयों के बावजूद, उन पर अमल करने में सक्षम नज़र नहीं आती है, फिर भी अन्तरराष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त राष्ट्र ने एक लम्बा सफ़र तय किया है, मगर अभी बहुत कुछ प्रदान किया जा सकता है.” लक्ष्यों को साकार करना दुबई ऐक्सपो 2020 में 192 देश शिरकत कर रहे हैं. यूएन उप प्रमुख ने इस विश्व मेले को बहुपक्षवाद के 76 वर्ष पर ख़ुशी मनाने का एक मौक़ा क़रार देते हुए कहा कि बहुपक्षवाद, यूएन चार्टर के संस्थापक मूल्यों से प्रेरणा हासिल करता रहा है. Sara Shatila यूएन उप महासचिव आमिना जे मोहम्मद का, दुबई ऐक्सपो 2020 में, यूएन दिवस पर सन्देश (2021) उन्होंने कहा कि दुबई ऐक्सपो 2020 का मुख्य ज़ोर सततता और भविष्य में बदलाव करने की ख़ातिर, इनसानों के दिमाग़ों के बीच जुड़ाव पैदा करने पर है... जोकि यूएन महासचिव के ‘हमारा साझा एजेण्डा’ का भी केन्द्रीय विषय है. ‘हमारा साझा एजेण्डा’ सभी इनसानों को एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिये, बहुपक्षवाद का सहारा लेने के लिये विश्व दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है. निर्णायक बढ़त के लिये यूएन प्रयास यूएन उप महासचिव आमिना जे मोहम्मद ने कहा कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप26, जल्द ही, स्कॉटलैण्ड के ग्लासगो में होने वाला है, उसके मद्देनज़र, दुनिया को ये सुनिश्चित करने के लिये बेहतर कार्रवाई करनी होगी कि एक वैश्विक समाज के रूप में लिये जाने वाले आवश्यक निर्णयों को आकार दिये जाने में, महिलाओं और युवजन की सक्रिय भागीदारी हो. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में यूएन स्टाफ़, ये निर्णायक बढ़त दिलाने के लिये पूरी प्रतिबद्धता के साथ सक्रिय है जोकि अति प्रसन्नता व आशा की बात है. दुबई ऐक्सपो 2020 में संयुक्त राष्ट्र की मौजूदगी के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ उपलब्ध है. --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News