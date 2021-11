वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुलिस अधिकारी, ‘सर्वश्रेष्ठ यूएन की प्रतिमूर्ति’

इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ संयुक्त राष्ट्र महिला पुलिस अधिकारी का पुरस्कार, मंगलवार को, नेपाल की सुपरिटेण्डेण्ट संज्ञा मल्ला को सौंप दिया गया है. संज्ञा मल्ला को ये पुरस्कार काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में असाधारण काम करने के लिये दिया गया है. .@MONUSCO Supt. Sangya Malla was named this year's @UNPOL Woman Officer of the Year, in recognition of her significant contributions combatting #COVID19 & promoting environmental initiatives 🙌 She hopes this award will inspire her colleagues today & in years to come! #A4P 👮🏽♀️🚓 pic.twitter.com/cTNtgYh50h — UN Peacekeeping (@UNPeacekeeping) November 9, 2021 नेपाली पुलिस अधिकार संज्ञा मल्ला को ये पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में चल रहे वार्षिक पुलिस सप्ताह के समारोहों के अन्तर्गत दिया गया है. अधीक्षक संज्ञा मल्ला, काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र के स्थिरता मिशन – MONUSCO में, पुलिस स्वास्थ्य और पर्यावरण यूनिट की मुखिया हैं और राजधानी किन्शासा में तैनात हैं. संज्ञा मल्ला को ये पुरस्कार काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र के शान्ति व स्थिरता मिशन – MONUSCO में तैनात यूएन शान्तिरक्षकों व अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा और बेहतरी में इज़ाफ़ा करने के लिये किये गए प्रयासों के लिये दिया गया है. संज्ञा मल्ला मूलतः एक चिकित्सा पेशेवर हैं और उन्होंने यूएन शान्तिरक्षा व स्थिरता मिशन में, एक ऐसी इकाई स्थापित करने में मदद की है जो संयुक्त राष्ट्र के पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कार्यक्रमों की बेहतरी से सम्बन्धित नीतियाँ व प्रक्रियाएँ लागू करने के लिये ज़िम्मेदार है. यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने पुरस्कार वितरण समारोह में प्रसारित एक वीडियो सन्देश में कहा है, “सुपरिटेण्डेण्ट मल्ला, आपने अपने देश, MONUSCO, और पूरे संयुक्त राष्ट्र परिवार को गौर्वान्वित किया है.” लैंगिक समानता एंतोनियो गुटेरेश ने संज्ञा मल्ला की सेवाओं को, पूरी यूएन व्यवस्था में लैंगिक समानता हासिल करने की महत्ता के लिये एक और अनुस्मारक क़रार दिया. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में महिला पुलिस अधिकारी, शान्ति व सुरक्षा को बढ़ावा देने में जो बहुत सारे योगदान कर रही हैं, संज्ञा मल्ला, उससे भी कहीं विशाल का प्रतिनिधित्व करती हैं.” यूएन प्रमुख ने बधाई और शुभामनाएँ देते हुए कहा, “सुपरिटेण्डेण्ट संज्ञा मल्ला, अपने कार्य व सेवाओं के ज़रिये, संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करती हैं.” --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News