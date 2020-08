न्यूयॉर्क। अमेरिका एक बार फिर अंतरिक्ष की उड़ान में इतिहास रचने जा रहा है।अंतरिक्ष में गए स्पेसएक्स और नासा के 2 अंतरिक्षयात्री आज धरती पर लौट रहे हैं। दोनों ऐस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस स्टेशन को छोड़ दिया है और धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पेसएक्स और नासा 45 वर्ष में पहली बार किसी अंतरिक्षयात्री को सीधे समुद्र में उतारने जा रहा है। अमेरिका में भी Tik Tok बैन, ट्रंप ने कहा- एप के जरिए जासूसी कर रहा... Departure burn #2 is confirmed, moving the @SpaceX Dragon Endeavour below and in front of the @Space_Station's orbit as our #LaunchAmerica crew continue their journey home to Earth. pic.twitter.com/04SqgXRP22 — NASA (@NASA) August 2, 2020 'लोग तो रोज मरते हैं, डरने की क्या बात है, सामना करो', कोरोना पर ब्... अंतरिक्ष यात्री बॉब बेह्नकेन (49) और डग हर्ली (53) ने स्पेस स्टेशन से ड्रैगन कैप्सूल को अलग कर लिया है और अब वह धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पेसएक्स और नासा 45 वर्ष में पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री को सीधे समुद्र में उतारने जा रहे हैं। Confirmed: the @SpaceX Dragon Endeavour has exited the “approach ellipsoid” around the @Space_Station and is on a safe trajectory. pic.twitter.com/DKqPDZIMCV — NASA (@NASA) August 2, 2020 भारत में लैंडिंग से पहले ही तबाह हो जाते राफेल विमान! UAE के एयरबेस... अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ट्वीट करके बताया कि स्पेसएक्स ड्रैगन एंडेवर अंतरिक्ष से निकल चुका है और धरती पर आ रहा है। नासा ने ट्वीट के जरिए बताया कि ड्रैगन एंडेवर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के चारों और मौजूद अप्रोच एलिपसॉइड से बाहर निकल गया है और सुरक्षित स्थान पर है। पाकिस्तान की नापाक हरकत, पड़ोसी देश के सीमावर्ती शहर में दागे रॉकेट, 9 की मौत... नासा और स्पेसएक्स का ड्रैगन क्रू अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती के लिए रवाना हो गया है। इससे अंतरिक्ष में गए दो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। इस प्रक्रिया के शुरू होने पर नासा ने कहा कि हम इस वापसी को लेकर बेहद रोमांचित हैं और स्पेसएक्स ड्रैगन क्रू के सुरक्षित पहुंचने की कामना करते हैं। अंतरिक्ष से धरती पर लौट रहे दोनों अमेरिकी यात्री, बस इतिहास रचने से दो कदम दूर.. देखिए वीडियो-www.ibc24.in