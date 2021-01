(संशोधित) ट्रम्प ने आठ चीनी एप्स पर लगायी पाबंदी

कृपया पूर्व में जारी स्टोरी कोड संख्या 1182472 की जगह यह समाचार लें नई दिल्ली, 06 जनवरी (हि.स.)। व्हाइट हाउस से विदाई के करीब पहुंच चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जाते-जाते अपने प्रतिद्वंद्वी चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। उन्होंने अलीपे, वीचैट पे सहित चीन की आठ ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। ट्रंप का यह आदेश 45 में प्रभावी होगा। अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन को झटका दे दिया है। उन्होंने अलीपे, कैमस्कैनर, क्यूक्यूवॉलेट, वीचैट पे, डब्लूपीएस ऑफिस सहित आठ एप्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। चीन से जुड़े इन सभी एप्स को लेकर ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जिन एप पर प्रतिबंध लगाया गया है वो बड़ी संख्या में डाउनलोड किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि करोड़ों यूजर्स की जानकारी के दुरुपयोग की आशंका थी। इनके जरिये उपयोगकर्ताओं का डेटा चीन की सरकार तक पहुंचने का खतरा था। चीन पर एप्स के जरिये जासूसी के आरोप लगते रहे हैं। ट्रंप का यह आदेश आनेवाले 45 दिनों में प्रभावी हो जाएगा। ख़ास बात यह है कि इससे पहले ट्रम्प व्हाइट हाउस से विदा ले चुके होंगे और उनकी जगह अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन आ चुके होंगे। हालांकि चीन से जुड़े एप्स पर पाबंदी लगाने से पहले बाइडेन प्रशासन से किसी भी तरह का मशविरा नहीं लिया गया। यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रम्प अपनी पद से औपचारिक विदाई से पहले चीन से जुड़े कुछ और अहम फैसले ले सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन टिकटॉक पर भी प्रतिबंध लगाया था। चीन से जुड़े एप्स को लेकर अमेरिका का यह रुख़ तब देखने में आ रहा है जब भारत ने लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच चीनी एप्स पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। भारत अभीतक दो सौ से ज्यादा चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिकी सांसदों ने भारत के इस कदम की सराहना की थी। हिन्दुस्थान समाचार/ संजीवSubmitted By: Sanjeev Pash Edited By: Sanjeev Pash Published By: Sanjeev Pash at Jan 6 2021 9:53AM-hindusthansamachar.in