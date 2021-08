अफ़ग़ानिस्तान: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान व पत्रकारों की सुरक्षा बेहद अहम

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवँ सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने अफ़ग़ानिस्तान में मौजूदा घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में, अफ़ग़ान नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने का आहवान किया है. यूनेस्को के मुताबिक इस वर्ष, अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कम से कम सात पत्रकार मारे गए हैं, जिनमें चार महिलाएँ हैं. Access to reliable information & open debate, facilitated by free and independent #media, is crucial for #Afghanistan. No-one should be afraid to say what they think at this critical juncture. Safety of all #journalists, including #women, must be guaranteed @UNESCO — Audrey Azoulay (@AAzoulay) August 20, 2021 महानिदेशक ऑड्री अज़ूले ने शुक्रवार को जारी अपने एक वक्तव्य में ध्यान दिलाया कि विश्वसनीय जानकारी और खुली सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देने में स्वतंत्र मीडिया की अहम भूमिका है. उन्होंने कहा कि अफ़ग़ान नागरिकों के लिये एक शान्तिपूर्ण भविष्य की प्राप्ति के लिये यह बेहद अहम है, जिसके वे हक़दार हैं. “इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर किसी को भी अपनी सोच को व्यक्त करने से नहीं डरना चाहिए, और महिलाओं सहित सभी पत्रकारों की सुरक्षा को विशेष रूप से गारण्टी दी जानी होगी.” यूनेस्को के मुताबिक इस क्रम में, अन्तरराष्ट्रीय मानकों व मानवाधिकार दायित्वों का पूर्ण रूप से सम्मान किया जाना होगा. तालेबान गुट ने कुछ ही दिनों के भीतर, काबुल सहित अफ़ग़ानिस्तान में सभी बड़ी आबादी वाले शहरों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है. इसके मद्देनज़र, यूएन एजेंसी प्रमुख ने भरोसा दिलाया कि उनका संगठन, सभी अफ़ग़ानों के लिये जानकारी की सुलभता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हरसम्भव समर्थन देने के लिये प्रतिबद्ध है. ग़ौरतलब है कि पिछले 20 वर्षों में, अफ़ग़ानिस्तान में एक स्फूर्त व विविधतापूर्ण पेशेवर मीडिया सैक्टर के फलने-फूलने में यूनेस्को की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है. मीडिया सैक्टर का विकास इन प्रयासों के तहत मीडिया क्षेत्र में विकास के लिये निम्न क़दम उठाये गए – - नया क़ानूनी फ़्रेमवर्क तैयार करने में सहायता - सामुदायिक मीडिया के विकास में योगदान - पत्रकारिता की शिक्षा के स्तर में बेहतरी - लैंगिक मुद्दों पर सम्वेदनशील रिपोर्टिंग - शिक्षा के प्रसार के लिये प्रसारणों को मज़बूती हाल के समय में, यूनेस्को ने तथ्यों के सत्यापन के लिये नैटवर्कों व मीडिया संगठनों को समर्थन प्रदान किया है ताकि कोविड-19 संकट के दौरान पुष्ट सूचना पर आधारित जानकारी को बढ़ावा दिया जा सके. महानिदेशक अज़ूले ने बताया कि हिंसा व ख़तरों का सामना करने के बावजूद, अफ़ग़ान मीडियाकर्मियों ने जनता की सेवा के लिये उत्कृष्ट समर्पण दर्शाया है. यूएन एजेंसी ने आग्रह किया कि मीडिया सैक्टर में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को व्यर्थ नहीं जाने देना होगा, विशेष रूप से महिला पत्रकारों को अपना कार्य जारी रखना होगा. ऑड्री अज़ूले ने बताया कि पत्रकारों के विरुद्ध बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के सम्बन्ध में जारी बयानों का सम्मान किया जाना होगा. साथ ही देश भर में इस विषय में हालात की निगरानी की जानी होगी. --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News