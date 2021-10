‘यूएन मूल्य – शान्ति, विकास और मानवाधिकार – चिरकालीन हैं’

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने, यूएन दिवस के मौक़े पर, गुरूवार 21 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में आयोजित एक विशेष संगीत समारोह – कॉन्सर्ट में कहा है कि यूएन दिवस में एकजुटता और कार्रवाई की जो भावना नज़र आती है, वो, संगीत की ताक़त में बेहतरीन रूप में अभिव्यक्त होती है. ग़ौरतलब है कि 1945 में यूएन चार्टर लागू होने के उपलक्ष्य में, यूएन दिवस, हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है. हर वर्ष यूएन के स्थापना दिवस पर, इस विश्व संगठन के उद्देश्यों व सिद्धान्तों के लिये प्रतिबद्धता दोहराई जाती है, जो पिछले 76 वर्षों से रास्ता दिखाते रहे हैं. 24th October is #UnitedNationsDay! It marks the anniversary of the day in 1945 when the @UN Charter entered into force. #UNDay, celebrated every year, offers the opportunity to amplify our common agenda and reaffirm the purposes and principles of the #UNCharter. pic.twitter.com/zB2011zIlt — UN Bonn (@UNBonn) October 21, 2021 यूएन प्रमुख ने महासभा के विशाल सभागार में आयोजित संगीत समारोह में कहा, “संगीत के ज़रिये, दुनिया भर में भरपूर विविधता व संस्कृतियों का योगदान प्रदर्शित होते हैं.” “साथ ही, ये सार्वभौमिक भी है. एक ऐसी भाषा जो सभी तरह के विभाजनों के बीच की खाई को पाटती है.” कार्रवाई के लिये प्रतीकात्मक पुकार ऐसे में जबकि दुनिया आहिस्ता-आहिस्ता कोविड-19 महामारी से उबर रही है, तो वर्ष 2021 के संगीत समारोह, देशों व लोगों – दोनों के हितों की ख़ातिर, अन्तरराष्ट्रीय सहयोग मज़बूत किये जाने की पुकार का प्रतिनिधित्व करता है. इसमें सभी के लिये एक ज़्यादा शान्तिपूर्ण व ख़ुशहाल भविष्य की पुकार भी समाई हुई है. यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कहा, “पिछले 20 महीने, मानव परिवार के लिये, असाधारण रूप से कठिनाई भरे रहे हैं और यहाँ तक कि अलग-थलग पड़ जाने वाले लम्हे भी.” “आइये, आज हमें एक बनकर देखें, एक बनकर सुनें, और एक बनकर प्रेरणा हासिल करें. और आइये, हम एक बार फिर, यूएन चार्टर व उसके उन मूल्यों के लिये समर्पण दोहराएँ जो पिछले 76 वर्षों से इस चार्टर में जान फूँकते रहे हैं – सभी के लिये शान्ति, गरिमा और समृद्धि.” इस वर्ष के कन्सर्ट में मिले-जुले रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए यानि, कुछ कार्यक्रम पहले से रिकॉर्ड करके प्रदर्शित किये गए और कुछ कार्यक्रम, कलाकारों ने सभागार में प्रस्तुत किये. संगीत समारोह को देखने के लिये आए दर्शकों की संख्या भी कम ही रही और उन्होंने भी कोविड-19 के नियमों के तहत सामाजिक दूरी बनाए रखी. इस संगीत समारोह में, विश्व की अनेक मशहूर हस्तियों ने अपनी संगीत कृतियाँ प्रस्तुत कीं. आशा को आगे बढ़ाना SBS Medianet यूएन दिवस संगीत समारोह - कन्सर्ट, 21 अक्टूबर 2021 को, न्यूयॉर्क सिटी स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया. यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने यूएन दिवस के मौक़े पर अपने सन्देश में कहा है कि 76 वर्ष पहले, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, “दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका से उबरने की कोशिश कर रही दुनिया के लिये, आशा वाहन के रूप में हुई थी”. उन्होंने कहा, “आज, संयुक्त राष्ट्र की महिलाएँ और पुरुष, दुनिया भर में, इस उम्मीद को, दुनिया भर में आगे बढ़ा रहे हैं.” --संयुक्त राष्ट्र समाचार/UN News