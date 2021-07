दुबई, 8 जुलाई (एपी) दुबई में दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में शामिल जेबेल अली बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज में बुधवार देर रात एक भीषण विस्फोट हुआ जिससे शहर के व्यावसायिक क्षेत्र के आसपास के इलाकों में इमारतें हिल गयीं। This was the explosion heard across Dubai tonight. Details क्लिक »-www.ibc24.in