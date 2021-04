फेंकने के बजाय अपने बचे हुए खाने का दान करें और समाज और पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा करें। 30 लाख के आसपास लोग Olio, Too Good to Go, Karma और Hubbub का उपयोग करते हैं और भूख और भोजन की बर्बादी को कम करने में मदद करते हैं। वर्तमान में दुनिया की 30% भूमि का उपयोग उन खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है जिन्हें कभी खाया नहीं जाता। खाद्य अपशिष्ट अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक है।