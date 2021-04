लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक कर्फ्यू का विस्तार किया है। इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार, अब शुक्रवार की रात से मंगलवार सुबह सात बजे तक कर्फ्यू(curfew will be from friday night to tuesday morning ) लागू रहेगा। इसके पहले योगी सरकार ने शुक्रवार रात क्लिक »-www.newsganj.com