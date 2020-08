मुंबई। अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने अभी तक फिल्मों में नजर नहीं आई हैं। बावजूद इसके वे अक्सर सोशल मीडिया में किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहती है। सुहाना लगातार अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती है। वहीं इस बार सामने आए उनका नया ग्लैमरस लुक फैंस का काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। View this post on Instagram A post shared by Suhana Khan (@suhanakhan2) on Jul 31, 2020 at 9:13am PDT News :उरी सर्जिकल स्ट्राइक का अनदेखा पहलू जो अब आया सामने सुहाना ने इंस्टाग्राम पर कुछ बेहतरीन तस्वीरें शेयर किया है। इस पोस्ट में लिखा- 'अंडरआर्म में एक बेबी लुई वितोन बैग के साथ'। फैंस ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा- 'Pretty Girl'. दूसरे यूजर्स ने भी उनकी तारीफ की है। इस फोटो में सुहाना लुई वितोन हैंडबैग के साथ नजर आ रही है। पोल्का डॉट प्रिंटेड ड्रेस पहनी है, साथ में उनका डीप पिंक लिपस्टिक उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। View this post on Instagram A post shared by Suhana Khan (@suhanakhan2) on Jul 21, 2020 at 3:03am PDT News :अमेरिका में भी Tik Tok बैन, ट्रंप ने कहा- एप के जरिए जासूसी कर रहा था चीन इससे पहले सुहाना ने लाइब्रेरी में किताब पढ़ते फोटोज शेयर किया था। उनका ग्लैमरस लुक देखकर फैंस ने जमकर तारीफ की थी। इसी के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था- 'कमरे में जाना, तुम्हें पता है तुमने मेरी आंखों में जेम्स डीन की तरह चमक भर दी'। News :उमा भारती को भूमि पूजन में शामिल होने मिला न्योता, राम मंदिर आंदोलन में ऐसे दिया था पुलिस को चकमा, सिर मुंडवा कर पहुंच गई थी अयोध्या शाहरुख खान की बेटी सुहाना का ग्लैमरस लुक, फोटो शेयर कर कही ये बात, आया फैंस का रिएक्शन-www.ibc24.in