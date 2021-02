{"card-share":{"shareable":false}}

बॉलीवुड में कई प्रसिद्ध गीत गानेवाले शाहिद माल्या का नया गीत जल्द ही फिल्म पूना टू गोवा में सुनने मिलेगा

Shahid Mallya's new song to sing many famous songs in Bollywood will soon be heard in the movie Poona to Goa

अमोल भगत की आगामी बॉलीवुड फिल्म 'पुणे टू गोवा' का निर्माण आदित्यराज मराठे प्रोडक्शंस और मोर्या प्रोडक्शन हाउस द्वारा किया जा रहा है और यह कॉमेडी, सस्पेंस, एक्शन और थ्रिलर का एक बेहतरीन कॉकटेल है।