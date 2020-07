Redmi Note 9 vs Realme Narzo10 : ये स्मार्टफोन फीचर्स के मामले में दे रहे एक दूसरे को टक्कर

न्यूज़ डेस्क : Redmi ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 9 लॉन्च किया है। जो कि कंपनी का पहला स्मार्टफोन है जिसे MediaTek Helio G85 प्रोसेसर पर पेश किया गया है। बजट रेंज के इस स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप और पावरफुल बैटरी दी गई है। लेकिन बाजार में जगह बनाना इसके लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि इस बजट रेंज में क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ Realme Narzo 10 पहले से मौजूद है। जो कि Redmi Note 9 को कड़ी टक्कर दे सकता है दोनों ही स्मार्टफोन की कीमत एक समान होने के कारण यूजर्स के लिए इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा और ऐसे में हम आपकी मदद कर सकते हैं। यहां हम आपको बताएंगे Redmi Note 9 और Realme Narzo 10 के स्पेसिफिकेशन्स में कितना अंतर है कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होगा? Redmi Note 9 vs Realme Narzo 10 : कीमत और उपलब्धता दोनों ही स्मार्टफोन्स की कीमत 11,999 रुपये है। Redmi Note 9 को यूजर्स Amazon, Mi.com और Mi Home के अलावा रिटेल स्टोर्स से भी खरीद सकते हैं। इसकी सेल 24 जुलाई से शुरू होगी। वहीं Realme Narzo 10 कंपनी की ऑफिशियल साइट और ई-कॉमर्स Flipkart पर फ्लैश सेल के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है। Redmi Note 9 vs Realme Narzo 10 : डिस्प्ले और प्रोसेसर Redmi Note 9 में 6.5 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले दिया गया है जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 2340 x 1080 पिक्सल है। फोन की स्क्रीन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से कोटेड है और यह दुनिया कंपनी का पहला स्मार्टफोन है जिसे MediaTek Helio G80 प्रोसेसर पर पेश किया गया है। इसमें 4GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है। वहीं Realme Narzo 10 की बात करें तो इसमें 1600 x 720 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ 6.5 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दिया गया है। इसकी स्क्रीन भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से कोटेड है। यह MediaTek Helio G80 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी मौजूद है। Redmi Note 9 vs Realme Narzo 10 : कैमरा Redmi Note 9 में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है फोन का प्राइमरी सेंसर 48MP का है जबकि 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2MP का मैक्रो लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर मौजूद है वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की सुविधा के लिए इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Realme Narzo 10 में यूजर्स को क्वाड रियर कैमरा मिलेगा इसमें 48MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का वाइड एंगल, 2MP का पोट्रेट लेंस और 2MP का मैक्रो शूटर दिया गया है जबकि इसका फ्रंट कैमरा 16MP का है फ्रंट कैमरे के मामले इन दोनों में से Realme Narzo 10 को बेहतर कहा जा सकता है क्योंकि इसकी मदद से यूजर्स शानदार सेल्फी क्लिक कर सकते हैं।-doonhorizon.intech-knowledgemobilefeed.xml