बाज़ार में आया अनगिनत गुणों से भरपूर वनरोर डैन 200 (One Roar Den 200 मैटेलिक वायर्ड ईयरफ़ोन

One Roar Den 200 in-ear metallic wired earphones ready for sale in the market

स्मार्टफोन ऐक्सेसरीज की मार्केट दिन प्रतिदिन बढती ही जा रही है। ऐसे में कई ब्रांड मार्किट में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए वनरोर (One Roar) ने अपने नए वायर्ड इयरफोन्स को मार्किट में उतारा है। इस इयरफ़ोन की डिजाइन काफी शानदार है। यह स्लीक और स्टाइलिश ईयर कप डिजाइन एवं स्टाइलिश कलर्स में उपलब्ध है। कंपनी इसे एक बेस्ट एवं पॉकेट-फ्रेंडली ईयरफोन बता रही है। इसमें अच्छी साउंड क्वॉलिटी और बेहतरीन लुक मिलेगा। भारतीय बाज़ार में इसकी कीमत ऐमजॉन पर इस समय 899 रुपये है।