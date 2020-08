मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को लेकर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। वहीं, मामले में रोज नया मोड़ आ रहा है, बॉलीवुड, राजनीति सहित देशभर के कई हिस्सों से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मामले में कंगना रनौत भी बेबाकी से अपनी बात रख रही है। उन्हों आज भी एक ट्वीट कर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ‘अगर मैं फंदे से लटकी मिलूं तो याद रखना मैंने खुदकुशी नहीं की। : इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा- खत्म हुआ धोनी का सुनहरा दौर, मैच फिनीसर का जलवा समाप्त कंगना की टीम ने लिखा है कि हर कोई जानता है लेकिन कोई उसका नाम नहीं लेना चाहता। करण जौहर का बेस्ट फ्रेंड और दुनिया के बेस्ट सीएम का बेटा। बेबी पेंगुइन। कंगना कह रही हैं कि अगर मैं अपने घर में लटकी हुई मिली भी तो समझ जाना कि मैंने सुसाइड कमिट नहीं किया है। : PM मोदी बोले- नई एजुकेशन पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें... कंगना के इस ट्वीट को देख कर यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कंगना के ट्वीट पर कमेंट करते हुए ओबोंती सरकार नाम के एक यूजर ने लिखा है कि तभी मैं कहूं महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही। एक यूजर ने लिखा- मुंबई पुलिस बिकाऊ है। तो एक यूजर ने कहा है कि महाराष्ट्र होम मिनिस्टर ने तो साफ मना कर दिया किसी हालत में सीबीआई को केस नहीं जाएगा। अब क्या होगा? : राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन पर अध्यक्ष अखिलेश यादव और राजनाथ सिंह ने दी श्रद्वांजलि, ट्वीट कर कही ये बात Everyone knows but no one can take his name, Karan Johar’s best friend and world’s best CM’s best son, lovingly called baby penguin, Kangana is saying if I found hanging in my house, please know I did not commit suicide https://t.co/JdjvuBzqjI — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 31, 2020 फंदे से लटकी मिलूं तो याद रखना मैंने खुदकुशी नहीं की, ऐसे समय में कंगना रनौत ने क्यों किया ऐसा ट्वीट? जानिए-www.ibc24.in