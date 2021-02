{"card-share":{"shareable":false}}

मैं टीवी के अलावा ओटीटी और फिल्में करना चाहूंगी, -छवी पांडे

I would like to do OTT and films in addition to TV, says Chhavi Pandey

मुंबई, २ फरवरी २०२१: विशेषकर महामारी के कारण डिजिटल इंडस्ट्री अधिक प्रमुख हो गया है। अभिनेता अब डिजिटल स्पेस को अपनाने लगे हैं भले ही वह फिल्म हो या वेब टीवी शो हो। वे उन भूमिकाओं के साथ खुद को चुनौती देना पसंद करते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं की हैं और यह कहना ठीक भी है कि शायद ही कोई अभिनेता होगा जो वेब शो करने के लिए तैयार नहीं होगा। हाल ही के दिनों में, अभिनेत्री छवि पांडे, जो वर्तमान में दंगल टीवी के शो प्रेम बंधन में दिखाई देती हैं, का कहना है कि वह एक वेब शो या फिल्म का हिस्सा बनना और एक अभिनेता के रूप में कुछ नया करना पसंद करेंगी।