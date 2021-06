सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी पर भावुक हुए फैंस, सोशल मीडिया पर दे रहे श्रद्धांजलि

सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे आज एक साल हो गया है, लेकिन फैंस के लिए इस बात पर आज भी विश्वसा कर पाना काफी मुश्किल है कि सुशांत हमारे बीच नहीं हैं। 14 जून, 2020 को सुशांत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि पर फैंस उन्हें सोशल मीडिया के जरिये श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। सुशांत की पहली बरसी पर ट्विटर पर #सुशांतसिंहराजपूत ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस सुशांत की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। उनके लिए इमोशनल नोट लिख रहे हैं। उनका कहना है कि भले ही सुशांत इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेंगे। उल्लेखनीय है, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। हालांकि फैंस और परिवार ने इसे मर्डर बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। मामले की जांच सीबीआई को मिली भी लेकिन सुशांत की निधन के एक साल पूरे होने के बाद भी मामले पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। सीबीआई के अलावा मामले के बाकी एंगल्स की जांच ईडी और एनसीबी कर रही है। एनसीबी ने तो ड्रग एंगल में कई फिल्मी स्टार्स से भी पूछताछ की है और यह जाँच अभी भी चल रही है। वहीं सुशांत के फैंस अब भी सुशांत के लिए इन्साफ की गुहार लगा रहे हैं। हिन्दुस्थान समाचार/सुरभि सिन्हा/कुसुम Submitted By: Surbhi Sinha Edited By: Kusum Chopra Published By: Kusum Chopra at Jun 14 2021 2:23PM