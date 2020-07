सुशांत सिंह केस : रिया चक्रवती ने तोड़ी चुप्पी, Video जारी कर कही ये बात…

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत मामले में घिरीं रिया चक्रवती ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। रिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो के साथ अपना बयान लिखा है। रिया ने कहा कि न्याय व्यवस्था पर उन्हें पूरा यकीन व विश्वास है इसी बीच रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ी है। रिया ने कहा कि न्याय व्यवस्था पर उन्हें पूरा यकीन है, विश्वास है। वह चुप इसलिए हैं क्योंकि मामला कोर्ट में है। सच के सामने आएगा उन्हें पूरा भरोसा है। सच के सामने आने का भरोसा है। सत्यमेव जयते।’ #WATCH: Rhea Chakraborty releases video on #SushantSinghRajputDeathCase. She says, "I've immense faith in God & the judiciary. I believe that I'll get justice…Satyameva Jayate. The truth shall prevail." pic.twitter.com/Fq1pNM5uaP — ANI (@ANI) July 31, 2020 रिया चक्रवर्ती ने भी एग्रेसिव स्टैंड लेते हुए खुद को न सिर्फ निर्दोष बताया है बल्कि अपने पर लगे सभी आरोपों को भी बेबुनियाद बता दिया इस मामले में रिया चक्रवर्ती ने भी एग्रेसिव स्टैंड लेते हुए खुद को न सिर्फ निर्दोष बताया है बल्कि अपने पर लगे सभी आरोपों को भी बेबुनियाद बता दिया है। ऐसे में अब रिया का ये वीडियो सामने आना इस केस में बड़ा मना जा रहा है। वैसे बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट में पहली बार इस बात को भी कबूला है कि वे सुशांत संग लिव इन रह रही थीं। रिया के वकील ने बिहार पुलिस की भी जांच पर रोक लगाने की मांग की है उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि सुशांत की मौत के बाद से उन्हें जान से मारने और रेप की धमकी दी गई है। रिया के वकील ने बिहार पुलिस की भी जांच पर रोक लगाने की मांग की है। उनके मुताबिक उस केस को भी मुंबई शिफ्ट कर देना चाहिए। दलील दी जा रही है कि एक ही मामले में दो-दो जगह जांच नहीं हो सकती है। आगे इस केस में क्या नए राज खुलते हैं ये पुलिस की जांच ही बता पाएगी ये पहली बार है जब रिया ने इस पूरे मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। बता दें रिया ने इस वीडियो में मीडिया ट्रायल की बात भी है। बता दें कि अब आगे इस केस में क्या नए राज खुलते हैं ये पुलिस की जांच ही बता पाएगी। सुशांत के पिता के तरफ से लगाए गये ओरोपों के बाद से रिया लोगों की शंकाओं के घेरे में आ गई हैं बता दें कि सुशांत के पिता के तरफ से लगाए गये ओरोपों के बाद से रिया लोगों की शंकाओं के घेरे में आ गई हैं। उन पर अब कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाये जा रहे हैं। अब तक बिहार पुलिस ने कहा था कि रिया के खिलाफ वह सबूत एकत्र कर रही है और जल्द ही रिया की गिरफ्तारी भी होगी, इसलिए रिया अपना ठिकाना बदल रही है।-www.newsganj.com