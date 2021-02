प्रेम बंधन के सेट पर छवी पांडे को छोट लगी।

Chhavi Pandey hurt herself on the set of Prem Bandhan

मुंबई, ०५ फरवरी २०२१: हाल ही में, दंगल टीवी के प्रेम बंधन में बहुत ड्रामा और एक्शन सीक्वेंस चल रहे है। यह ड्रामा देखने में दर्शकों को बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन ऐसे सीन्स की शूटिंग कभी-कभी दुर्घटना में भी बदल सकती है। ऐसी ही एक घटना प्रेम बंधन के सेट पर हुई थी। एक सीक्वेंस था जब राजेश- जो किरदार विनीत कुमार चौधरी निभाते हैi- वह हर्ष (मनीत जोरा) को बाथटब में चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें जानकी उर्फ छवी पांडे से दूर रहने की धमकी दे रहे थे। हर्ष को राजेश से बचाने के दृश्य में जानकी की आवश्यकता थी। जानकी के हर्ष को बचाने के सीन के दौरान राजेश की कोहनी से गलती से छवी के गले पर चोट लगी।