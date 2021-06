सुशांत सिंह राजपूत की बरसी से पहले अंकिता लोखंडे ने बनाई सोशल मीडिया से दूरी

सुरभि सिन्हा टेलीविजन से लेकर फिल्मों तक का सफर तय करने वाली खूबसूरत अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बरसी से ठीक पहले सोशल मीडिया से दूरी बनाने का ऐलान किया है। अंकिता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है -'यह अलविदा नहीं है, आपसे बाद में मिलूंगी। ' अंकिता का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा हैं।उ नके इस पोस्ट से जाहिर है कि अंकिता ने सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए ही दूरी बनाई है। वहीं अंकिता के इस पोस्ट से उनके फैंस काफी हैरान है। फैंस समझ नहीं पा रहे हैं कि सुशांत की बरसी से ठीक पहले अंकिता आखिर सोशल मीडिया से दूरी बनाने का फैसला क्यों लिया है। अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत टेलीविजन जगत के सबसे मशहूर कपल में से एक रहे हैं। अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की पहली मुलाकात साल 2009 में जीटीवी के मशहूर धारावाहिक 'पवित्र रिश्ता' के सेट पर हुई थी। इस धारावाहिक में दोनों लीड रोल में थे।अंकिता और सुशांत की गिनती टेलीविजन की दुनिया के सबसे मशहूर और परफेक्ट कपल में होती थी। सीरियल में काम के दौरान दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। छह साल के रिलेशनशिप के बाद साल 2016 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद सुशांत का नाम अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के साथ जुड़ने लगा था और दोनों रिलेशनशिप में थे। अचानक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून, 2020 को अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में सुसाइड कर ली थी। लेकिन सुशांत के निधन के बाद भी अंकिता उनके परिवार के साथ इस मुश्किल दौर में खड़ी रही और सुशांत के लिए इन्साफ की मांग भी करती रही। फिलहाल अंकिता विक्की जैन के साथ रिलेशनशिप में हैं। दोनों को कई मौको पर साथ में देखा गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। हिन्दुस्थान समाचार Submitted By: Surbhi Sinha Edited By: Kusum Chopra Published By: Kusum Chopra at Jun 3 2021 4:43PM