मुंबई। कोरोना काल के दौरान फिल्म इंडस्ट्री का एक और सितारा इस दुनिया को अलविदा कह दिया है।एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के गम से लोग अभी तक निकल भी नहीं पाए हैं कि एक और एक्टर की आत्महत्या की खबर ने लोगों को हिलाकर रख दिया है, खबर है कि मराठी सिनेमा के लोकप्रिय एक्टर आशुतोष भाकरे ने आत्महत्या कर ली है, 32 साल के आशुतोष की मौत से मराठी सिनेमा में शोक की लहर दौड़ गई है। युवक ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से कहा- 'आप कोरोना से मर जा... View this post on Instagram A post shared by Aashutosh Bhakre (@aashutoshbhakre) on Feb 26, 2019 at 9:30pm PST महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का बड़ा बयान, बोले- सुशांत सिंह राजपूत सु... भाकरे को उनकी फिल्म 'इतर ठरला पक्का' के लिए जाना जाता है, आशुतोष और मयूरी को परफेक्ट कपल कहा जाता था, उनके करीबी कहते हैं कि दोनों साथ में काफी खुश थे, फिलहाल अभिनेता के इस कदम से उनका पूरा परिवार और फैंस सदमे में हैं, परिवार का कोई भी सदस्य बात करने की भी स्थिति में नहीं है। सुशांत सुसाइड केस को खंगालने में जुटी टीम कंगना ने दीपिका पादुकोण प... ऐसे में पुलिस ने इस बारे में किसी और से कोई बात नहीं की है, आशुतोष अपने पीछे पत्नी मयूरी देशमुख, माता-पिता और एक भाई को छोड़ गए हैं, उनके फैंस को उनकी मौत का गहरा झटका लगा है, सोशल मीडिया पर लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधना बंद करें राहुल गांधी, कांग्रेस की... भाकरे की मौत की खबर 29 जुलाई की दोपहर करीब 1.30 बजे सामने आई, उन्होंने महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित अपने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी की है,पुलिस ने एडीआर रिपोर्ट दर्ज की है और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, पुलिस ने आशुतोष के पिता का भी बयान दर्ज किया है, एक्टर ने ये कदम क्यों उठाया, इस बारे में जांच की जा रही है। फिल्मी जगत से एक और बुरी खबर, अब इस एक्टर ने फांसी लगाकर की खुदकुशी-www.ibc24.in