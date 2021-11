New rates of petrol and diesel 2021 : नई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज भी पेट्रोल डीजल के भाव में किसी तरह की कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। बता दें कि सरकार के ऐलान के बाद बाद से ही क्लिक »-www.ibc24.in