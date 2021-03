कोलकाता । पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल होने के करीब चार दिन बाद TMC प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने रविवार को अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत की। We will continue to fight boldly! I'm still in a lot of pain, but I feel क्लिक »-www.newsganj.com