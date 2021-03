चेन्नई। तमिलनाडु विथानसभा चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस नेता ने एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने रैली में तमिलनाडु सीएम, पीएम मोदी औक अमित शाह को आड़े हाथ लिया। I saw a picture of an elected representative touching the feet of Amit Shah. The only relationship possible in BJP is क्लिक »-www.newsganj.com