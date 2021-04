बॉलीवुड एक्टर आलिया भट्ट का कोविड नेगेटिव हो गई हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर खुद ये खुशखबरी शेयर की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "इकलौती बार जब नेगेटिव होना अच्छी बात है." View this post on Instagram A post shared by Alia Bhatt ☀️ (@aliaabhatt) आलिया भट्ट ने 2 अप्रैल को क्लिक »-hindi.thequint.com