असम/ जोरहट । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) रविवार को दो दिवसीय दौरे पर असम पहुंची हैं। यहां वो 21 और 22 मार्च को लगभग आधे दर्जन जनसभाओं को संबोधित करेंगी। जोरहट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने प्रधानमंत्री पर तंज कसा। Has the PM ever क्लिक »-www.newsganj.com