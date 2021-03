अररिया। जिले के पलासी प्रखंड के कबैया गांव में 6 मासूम बच्चों की आग (Six children died due to fire in araria) में झुलस कर मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। घटना से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। क्लिक »-www.newsganj.com