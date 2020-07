सुल्तानपुर में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या

दयाशंकर गुप्ता सुल्तानपुर, 23 जुलाई (हि.स.)। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर राय पट्टी गांव में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े युवक को गोली मारकर दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। जिले के थाना दोस्तपुर के गांव पहाड़पुर राय पट्टी में गुरुवार की सुबह बदमाशों ने हरि प्रसाद (25) पुत्र राम बदल को गोली मार दी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। गोलीकांड के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जब तक लोग कुछ समझ पाते, उसके पहले ही बदमाश बारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गयी है। इस संबंध में पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि मौके पर थाने की पुलिस एवं क्षेत्राधिकारी पहुंचकर जांच में जुटे हैं। पुलिस के अनुसार जांच के बाद ही घटना का खुलासा हो पाएगा। हिन्दुस्थान समाचार Submitted By: Edited By: Rajesh Kumar Tiwari Published By: Rajesh Kumar Tiwari at Jul 23 2020 9:58AM-hindusthansamachar.in