सुल्तानपुर : दो वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की गाड़ियां बरामद

सुल्तानपुर, 08 अक्टूबर (हि.स.)। नगर कोतवाली पुलिस ने चार पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से दो पिकप, एक बोलेरो सहित अवैध तमंचे बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीना ने गुरुवार को बताया कि रामकिशोर रावत, चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक शैलेन्द्र गुप्ता,पुलिस बल व स्वाट टीम के साथ शहर के पयागीपुर रेलवे क्रासिंग के दक्षिण की ओर रेलवे लाइन के किनारे दो बदमाशों को बीती रात में गिरफ्तार किया है। बदमाश सफेद रंग की पिकअप लोडर में बैठे हुए थे। आरोपितों ने पूछताछ में अपना नाम हर्षवर्धन सिंह उर्फ गोलू सिंह निवासी प्रतापगढ एवं दूसरे ने संदीप प्रजापति निवासी सुलतानपुर बताया है। आरोपित हर्षवर्धन के कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा 12 बोर व एक जिंदा कारतूस 1 बरामद किया है। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो वाहन संख्या UP 44 F 0185 को एचडीएफसी बैंक खैराबाद के पास चोरी करने एवं दूसरी पिकअप गाडी को ख्वाजा कम्प्लेक्स से चोरी कर छिपाना काबुल किया है। तीसरी गाड़ी बोलेरो संख्या UP 44 AS 7167 दो दिन पहले चोरी की गई थी। आरोपित इन गाड़ियों को बेचने के लिए ग्राहकों की लताश में जुटे थे। इन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हिन्दुस्थान समाचार/दयाशंकर/दीपक-hindusthansamachar.in