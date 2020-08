कसौली एयरफोर्स स्टेशन में जवान ने की खुदकुशी

सोलन, 15 अगस्त ( हि. स.) । जिले के कसौली में स्थित एयर फोर्स स्टेशन की बैरक में एक जवान ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली । पुलिस ने मौके से शव को बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आगामी जांच जारी बताई गई है । एयरफोर्स स्टेशन कसौली में कार्यरत नायक सूंडा राम गुज्जर नम्बर 917488 सुपुत्र ल एल० आर० गुज्जर निवासी गांव व डा० गुज्जर मुहल्ला शिशु ज़िला शिक्कर राजस्थान आयु करीब 33 वर्ष बताई गई है । जिसने 14 अगस्त को एयरफोर्स स्टेशन कसौली परिसर में स्थित वैरिक के अंदर बेड शीट का फंदा बनाकर छत में लगी लोहे की रॉड से लटक कर आत्महत्या की। एयर फोर्स स्टेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सूंडा राम गुज्जर बीमार रहता था तथा पिछले दिनों देहरादून अस्पताल में इलाज करवाने के पश्चात डिस्चार्ज होकर एयरफोर्स स्टेशन कसौली आया था । जिसके बाद से वह वैरिक में अकेला ही गृह एकांतवास किया गया था । पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया है जिसमें लिखा है कि " Sorry to all No one Responsible for this". डीएसपी परवाणू योगेश रोल्टा ने कहा कि शनिवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जिसके बाद ही जांच में आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा । हिन्दुस्थान समाचार / संदीप/सुनील-hindusthansamachar.in