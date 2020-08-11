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Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज भी नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें अपने शहर के दाम
नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल की कीमतें (Petrol Diesel Price) अगस्त के शुरुआत महीने से ही स्थिर बनी हुई है। आज लगातार 10वें दिन घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जुलाई महीने में सरकारी तेल कंपनियों ने सिर्फ डीजल के दाम बढ़ाए थे। डीजल की कीमत में क्लिक »-newsindialive.in