Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज भी नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें अपने शहर के दाम
Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज भी नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें अपने शहर के दाम
बाज़ार

Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज भी नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें अपने शहर के दाम

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नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल की कीमतें (Petrol Diesel Price) अगस्त के शुरुआत महीने से ही स्थिर बनी हुई है। आज लगातार 10वें दिन घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जुलाई महीने में सरकारी तेल कंपनियों ने सिर्फ डीजल के दाम बढ़ाए थे। डीजल की कीमत में क्लिक »-newsindialive.in