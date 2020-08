Happy Friendship Day Stickers: इस खास मौके पर ऐसे भेजें अपने दोस्तों को स्टीकर्स

Happy Friendship Day 2020 Wishes, Whatsapp Stickers: हर साल की तरह इस साल COVID 19 के वज़ह से आप फ्रेंडशिप डे 2020 को अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में लंच करने या फिर पार्टी करके सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। Friendship Day 2020 के मौके पर दोस्त एक-दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड, फूल या फिर फ्रेंडशिप बैंड्स बांधते हैं। याद करा दें की International Friendship Day 30 जुलाई को मनाया गया है और हर साल भारत में ये खास दिन (Friendship day 2020 date) अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। इस साल Corona के चलते कोई भी फ्रेंडशिप बैंड नहीं बांध रहा बल्कि सभी एक-दूसरे से पॉपुलर ऐप्स जैसे की Zoom, WhatsApp, Google Duo, Instagram आदि पर वीडियो चैट कर रहे हैं। अगर आप Facebook के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को Friendship Day stickers भेजना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं की कैसे आप फ्रेंडशिप डे व्हाट्सऐप स्टीकर्स भेज सकते हैं। WhatsApp Friendship Day sticker पैक्स: ऐसे करें डाउनलोड फ्रेंडशिप डे स्टीकर्स इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp ऐप को ओपन करना होगा और फिर एप में टाइपिंग स्पेस के आगे दिख रहे इमोजी आइकन पर टैप करें। इमोजी आइकन पर टैप करने के बाद स्टीकर आइकन पर क्लिक करें और फिर दाहिनी तरफ दिख रहे+ आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद उपलब्ध स्टीकर्स में चेक करें की कोई फ्रेंडशिप स्टीकर पैक उपलब्ध है या नहीं। अगर आपको कोई फ्रेंडशिप डे पैक नज़र आता है तो स्टीकर पैक को ‘+’ आइकन पर टैप कर एड कर सकते हैं। अगर ऐप में आपको आपकी पसंद के स्टीकर्स नहीं मिलते हैं तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएं यहां आपको “Get more stickers” ऑप्शन पर टैप करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप ऐप स्टोर पर पहुंच जाएंगे, यहां से आप थर्ड-पार्टी व्हाट्सएप फ्रेंडली स्टीकर ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सर्च बार में “WAStickerApp” लिखा नज़र आएगा। आप स्पेशल फ्रेंडशिप डे स्टीकर्स के लिए लिस्ट में स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर सर्च बार में Friendship Day को सर्च बार में जोड़कर सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप ऐप को ओपन करने के बजाय आप सीधे प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर सीधे जाकर भी सर्च बार में WAStickerAPP Friendship Day या WhatsApp stickers for Friendship Day लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अपनी पसंद अनुसार, आप कोई भी थर्ड-पार्टी स्टीकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद स्टीकर ऐप के जरिए व्हाट्सएप में स्टीकर्स को जोड़ सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है की स्टीकर ऐप को अनइंस्टॉल करते ही इंस्टॉल किए व्हाट्सऐप स्टीकर्स भी ऐप से रिमूव हो जाएंगे। Friendship Day WhatsApp stickers: बनाएं खुद के स्टीकर्स फ्रेंडशिप डे विश भेजने के लिए आप स्टीकर पैक डाउनलोड करने के बजाय खुद का कस्टम स्टीकर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर में ‘Sticker maker for WhatsApp’ डालकर सर्च कर सकते हैं। यूजर को सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करना होगा और फिर क्रिएट ए न्यू स्टीकर पैक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एड स्टीकर आइकन पर क्लिक कर अपना खुद का स्टीकर बना सकते हैं। आप स्टीकर के लिए जो भी तस्वीर इस्तेमाल करना चाहते हैं पहले उसका चुनाव करें और फिर अपनी पसंद अनुसार फोटो को क्रॉप करें। आप सिंगल स्टीकर पैक में 30 स्टीकर्स तक जोड़ सके हैं। इसके बाद पब्लिश स्टीकर पैक पर टैप करें।-newsindialive.in