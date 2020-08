{"card-share":{"shareable":false}}

कोविड 19 के बाद भारत में ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे?

How will the e-commerce industry change in India post COVID-19?

2020 में हम सभी कोरोनावायरस का कहर देख रहे हैं। इस महामारी से दुनियाभर में 20 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और यह संख्या भारत में 34 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, जिसमें से 60 हजार के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कारण संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, सरकार ने देश में पूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। इसके अलावा, पूर्ण लॉकडाउन ने कई क्षेत्रों में मंदी ला दी है, जैसे कि खाद्य उद्योग, पर्यटन, हॉस्पिटेलिटी, विमानन, ऑटोमोबाइल और भी कई क्षेत्रों में। नागरिक केवल अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक चीजों का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे हैं, जो उपरोक्त उद्योगों के विपरीत हैं, इन सभी कठिन समयों के दौरान इनमें अलग ही वृद्धि देखी गयी है - ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन जुआ, और ई-कॉमर्स उनमें से कुछ हैं। लोग अपने घरों के अंदर ही सीमित रहकर और बोरियत को खत्म करने के लिए इंटरनेट की ओर रुख करते थे, साथ ही ऑनलाइन गेम खेलते थे। कई परिवार के लोग साथ में गेम खेलते थे जिससे कि उनका एक अच्छा मनोरंजन हो सके। इसके अलावा, कई लोग ऑनलाइन गेमिंग की मदद से ऑनलाइन गेम्ब्लिंग प्लेटफॉर्म में भी शामिल हुए जैसे "JungleRaja" और "Royal Panda।" इससे वो कई प्रकार के गेम्स का मजा ले पाते थे और पैसे भी कमा पाते थे। इसके अलावा, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों में लॉकडाउन अवधि के दौरान भारी उछाल देखा गया। लोगों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक चीजों के साथ-साथ घरेलू चीजों को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। सरकार द्वारा देश को अनलॉक करने की घोषणा के बाद भी, नियमित रूप से व्यापार संचालन की अनुमति देने के लिए, माल खरीदने के लिए एक बड़ी आबादी अभी भी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से चिपकी हुई है। इस दौरान उद्योग एक आवश्यक के रूप में उभरा है। हालांकि, भविष्य में उद्योगों का भविष्य कैसा होगा ये दावा करना अभी मुश्किल है, लेकिन हमने इनके प्रदर्शन और उन कारकों के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की हैं जिससे उद्योग महामारी के कारण प्रभावित हो सकते हैं।

ऑनलाइन पोर्टल पर शॉपिंग का क्रेज - चूंकि महामारी की वजह से सड़क के किनारे लगे ठेले या दुकानें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, इसलिए इनके मालिक इंटरनेट की ओर बढ़ रहे हैं और अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन मौजूद बिजनेस और इनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गयी है। हालांकि, स्टोरों में कई आवश्यक उत्पादों की कमी के कारण कुछ क्षेत्रों में बिक्री में वृद्धि देखी गई है। नागरिक स्वचालित रूप से सुपरमार्केट या मॉल से ग्रोफर्स और बिग बास्केट की तरह ऑनलाइन पोर्टल पर स्विच कर रहे हैं। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इस प्रवृत्ति को आने वाले कई वर्षों तक जारी रखा जा सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग से समय और ऊर्जा की बचत - उत्पादों को खरीदने के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स का उपयोग करने का एक और प्रमुख लाभ यह है कि आपको स्टोर या बाजारों का दौरा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे समय, ऊर्जा की बचत होती है, साथ ही किफायती दाम में भी शॉपिंग हो जाती है। अमेज़ॅन या फ्लिपकार्ट जैसे ईकॉमर्स पोर्टल खरीदारों को एक बार में कई वस्तुओं का चयन करने और खरीदारी करने की अनुमति देते हैं, वह भी घर से बाहर कदम रखे बिना। और जो कुछ आप खरीदते हैं वह आपको सीधा आपके घर तक पहुंचाया जाता है, जो खरीदारी के उद्देश्य से बाहर निकलने की आवश्यकता को समाप्त करता है। आजकल छोटे-छोटे स्टोर्स भी अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने लगे हैं।