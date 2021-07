SBI सहित इन 4 बैंकों के आज से बदल गए नियम, आप भी जानें

नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े बैंक State Bank of India (SBI) और कई अन्य प्राइवेट बैंक आज यानी 1 जुलाई से अपने नियमों में बदलाव कर रहे हैं, जिसका असर खाताधारकों पर पड़ेगा। 1 जुलाई से SBI के अलावा, Axis Bank, Bank of Baroda, IDBI Bank and Canara Bank नियमों में बदलाव कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या हो रहे हैं बदलाव...

Axis Bank SMS Alert: Axis Bank ने एटीएम से मुफ्त सीमा से अधिक नकद निकासी पर शुल्क बढ़ा दिया है। इसके अलावा विभिन्न तरह के बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि भी बढ़ा दी गई है। 1 जुलाई से एक्सिस बैंक के ग्राहकों को SMS Alert के लिए प्रति एसएमएस 25 पैसे का भुगतान करना होगा। Axis Bank SMS Alert Fees अधिकतम 25 रुपये प्रतिमाह रहेगी।

Syndicate Bank customers: सिंडिकेट बैंक के खाताधारकों को 1 जुलाई से नए IFSC कोड मिलेंगे, क्योंकि बैंक का केनरा बैंक में विलय हो गया है।

SBI Customer: आज यानी 1 जुलाई से State Bank of India ब्रांच से या फिर ATM से BSBD खाते से महीने में चार बार कैश निकासी (एटीएम और ब्रांच मिलाकर) मुफ्त में हो सकेगी। इसके बाद बैंक को चार्ज देना होगा, जो कि ब्रांच चैनल/एटीएम में प्रति कैश निकासी 15 रुपये+जीएसटी लगेगा। SBI एटीएम के अलावा, दूसरे बैंकों के एटीएम से निकासी पर भी इतना ही चार्ज लगेगा। BSBD अकाउंट होल्डर्स के लिए ब्रांच, ATM और सीडीएम (कैश डिस्पेंसिंग मशीन) के जरिए नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर ट्रांजैक्शन बिल्कुल निशुल्क रहेगा।

Andhra Bank and Corporation Bank customers: दोनों बैंकों का 1 अप्रैल, 2020 को यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया था। इसलिए, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के खाताधारकों को 1 जुलाई से यूनियन बैंक द्वारा दी गई नई चेक बुक का उपयोग करना होगा।

IDBI Bank: बैंक ने 1 जुलाई से अपने cheque leaf charges में बदलाव किया है, अब आईडीबीआई बैंक के ग्राहकों को प्रति वर्ष 20 मुफ्त चेक के अलावा प्रति चेक 5 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि, 'Sabka Saving Account' रखने वाले ग्राहकों को इस नियम में बदलाव से छूट दी जाएगी।