Amazon Prime Day 2020 में इन 5 स्मार्टफोन्स पर मिलेंगी ये शानदार डील्स

Amazon Prime Day 2020: अमेजन प्राइम डे 2020 सेल शुरू होने की तारीख नज़दीक आ रही है। अगर आप अपग्रेड या फिर budget smartphone खरीदने का विचार कर रहे है तो Prime Day 2020 के दौरान ग्राहकों को शानदार डील्स मिलेंगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की 6 अगस्त से शुरू होने वाली ये Amazon Sale अगले दिन यानी 7 अगस्त तक लाइव रहेगी। OnePlus 7T Price in India वनप्लस 7टी का 8 जीबी रैम/256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट अभी 37,999 रुपये में मिल रहा है लेकिन सेल के दौरान इस मॉडल को 35,999 रुपये में बेचा जाएगा। साथ ही पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 2,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी होगी। वनप्लस 7टी एक बेहतरीन एंड्रॉयड स्मार्टफोन है जो बिना किसी समस्या के मल्टीटास्किंग करता है। अहम खासियतों की बात करें तो फोन में 6.55 इंच एमोलेड डिस्प्ले (2400 x 1080 पिक्सल) है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए स्नैपड्रैगन 855+ ऑक्टा-कोर चिपसेट मिलेगा। फोन वार्प चार्ज सपोर्ट करता है। इसके अलावा फोन के बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, प्राइमरी कैमरा सेंसर 48MP का, 12MP अल्ट्रा-वाइंड एंगल कैमरा सेंसर और 16MP टेलीफोटो कैमरा सेंसर मिलता है। Non Chinese Smartphone: iPhone 11 Price in India iPhone 12 आने में कुछ देरी लगेगी, ये बात तो कंफर्म हो गई है तो ऐसे में Apple iPhone 11 अब भी एक बेहतरीन विकल्प है और वो भी तब जब फोन डिस्काउंट के साथ मिल रहा हो तो। ऐप्पल आईफोन 11 के 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत अभी 68300 रुपये है लेकिन अमेजन प्राइम डे के दौरान फोन की कीमत में कटौती की जाएगी। अहम खासियतों की बात करें तो फोन में 6.1 इंच लिक्विड रेटिना एलसीडी डिस्प्ले है। फोन को IP68 वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट रेटिंग प्राप्त है। आईफोन 11 सीरीज़ का बेस वेरिएंट ए13 बायोनिक चिपसेट पर काम करता है। इसके अलावा फोन की बैटरी फास्ट और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। Samsung Galaxy S10 Price in India हैंडसेट निर्माता कंपनी सैमसंग के 2019 के फ्लैगशिप स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी एस10 को अमेजन प्राइम डे सेल के दौरान तगड़े डिस्काउंट के साथ बेचा जाएगा। फोन को डिस्काउंट के बाद 44,999 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अहम खासियतों की बात करें तो फोन में 6.1 इंच डायनामिक एमलोडे डिस्प्ले (3040 x 1440 पिक्सल) है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए फोन में एक्सीनॉस 9820 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज है। फोन के पिछळे हिस्से में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 16MP+12MP+12MP। फोन को IP68 वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट रेटिंग प्राप्त है फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। Vivo V19 Price in India वीवो वी19 की कीमत अभी 24,999 रुपये है लेकिन Amazon Prime Day के लिए इस स्मार्टफोन की कीमत में भी कटौती की जाएगी। अहम खासियतों की बात करें तो फोन में 6.44 इंच फुल-एचडी+ डिस्प्ले (2400 x 1080 पिक्सल) है। बैटरी क्षमता की बात करें तो फोन में 4,500 mAh की बैटरी जान फूंकने का काम करती है, यह 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट के साथ फोन के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप को जगह मिली है। फोन के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए डुअल कैमरा सेंसर है, 32MP प्राइमरी कैमरा सेंसर और 8MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर है। फिलहाल इस बात की जानकारी से पर्दा उठना अभी बाकी है जो फोन के साथ पुराना फोन एक्सचेंज करने पर अतिरिक्त कितने रुपये की छूट मिलेगी। Samsung Galaxy S10 Plus Price in India सेल के दौरान इस non chinese smartphone की कीमत में भी कटौती की जाएगी। इस Samsung Mobile को अमेजन प्राइम डे सेल के दौरान 52,999 रुपये (एमआरपी 79,000 रुपये) में बेचा जाएगा। अहम खासियतों की बात करें तो फोन में 6.4 इंच क्वाड एचडी+ कर्व्ड डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले है। लेकिन बैंक ऑफर्स के बाद ग्राहक इस स्मार्टफोन को 50 हजार रुपये से कम में खरीद पाएंगे।-newsindialive.in