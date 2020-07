Update Aadhaar Address Online: जानिए किस तरह घर बैठे आधार कार्ड में ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है पता

मौजूदा समय में आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कई सरकारी व निजी कामों में इसका उपयोग होता है। बहुत बार आधार कार्ड धारक को अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या पते को अपडेट करने की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड में गलत पता छप जाने या पुराना पता होने के चलते इसे अपडेट करने की आवश्यकता होती है। कार्डधारक घर बैठे ऑनलाइन ही अपने आधार कार्ड में पता अपडेट कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) कार्ड धारकों को पता अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है। प्राधिकरण ने एक ट्वीट करके इस संबंध में लोगों को जानकारी भी दी है। यूआईडीएआई ने ट्वीट में लिखा, ‘आप अपने आधार कार्ड में बड़ी आसानी से पते को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। आपको इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त करना होगा, लॉग-इन करना होगा और एड्रेस प्रूफ की एक फोटो स्केन कर देनी होगी।’ प्राधिकरण ने इसके लिए एक वीडियो का लिंक भी अपने ट्वीट में डाला है। आइए जानते हैं कि आधार कार्ड में पते को अपडेट करने की क्या प्रक्रिया है। स्टेप 1. कार्डधारक को सर्वप्रथम UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ विजिट करना होगा। स्टेप 2. यहां कार्डधारक को My Adhaar टैब पर जाकर पहले Update your adhaar और फिर Update your address online पर क्लिक करना होगा। स्टेप 3. इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर आएगा। यहां कार्डधारक को Proceed update address टैब पर क्लिक करना होगा। स्टेप 4. अब स्क्रीन पर फिर एक नया पेज खुलकर आएगा। यहां कार्डधारक को अपना आधार नंबर और कैप्चा डालकर सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। स्टेप 5. अब कार्डधारक को अपने रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इस ओटीपी को दर्ज करना होगा और लॉग-इन पर क्लिक करना होगा। (ओटीपी प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड से एक सक्रिय मोबाइल नंबर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है) स्टेप 6. अब कार्डधारक को Update address via address proof का विकल्प दिखाई देगा। कार्डधारक को इसे सलेक्ट कर अपना नया पता दर्ज करना होगा। स्टेप 7. अब कार्डधारक को संबंधित दस्तावेजों की रंगीन फोटो मोबाइल के जरिए लेकर या स्केन कर अपलोड करनी होगी। साथ ही आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। स्टेप 8. इसके बाद कार्डधारक द्वारा भेजे गए आधार अपडेट करने के आवेदन का वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आधार कार्ड पर नया पता अपडेट कर दिया जाएगा। कार्डधारक को कुछ दिनों में नया आधार कार्ड डाक द्वारा भेज दिया जाएगा ।-newsindialive.in