9 करोड़ किसानों के खाते में जमा हुए 18,000 करोड़ रुपये, नहीं मिला लाभ तो यहां दर्ज करवाएं शिकायत

कुसुम चोपड़ा नई दिल्ली, 25 दिसम्बर (हि.स.)।स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 'सुशासन दिवस' के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये। प्रधानमंत्री ने एक बटन दबाकर नौ करोड़ किसान लाभार्थियों के खातों में इस राशि को ट्रांसफर कर दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों, कृषि के आधुनिकीकरण और उसे भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार करने पर ध्यान दिया। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसान को फसल की उचित कीमत मिले। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 10.60 करोड़ किसानों को फायदा मिल चुका है, जिनके खातों में कुल 96 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। नहीं मिला लाभ तो ऐसे करें जांच - अगर आपने भी इस योजना के लिए रजिस्टर किया है और इस बात की जानकारी चाहते हैं कि आपको अगली किस्त मिलेगी या नहीं, तो आप प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए समर्पित पोर्टल के जरिए इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही लिस्ट में अब तक नाम दर्ज नहीं होने पर आप यहां शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क - अगर आपका पिछली सूची में आपका नाम था, लेकिन अब ताजा सूची में नहीं है, तो आप पीएम किसान के हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने कई और जरूरी नंबर भी साझा किए हैं ताकि इस लाभ के बारे में किसान को जानकारी लेने में सुविधा हो सके - पीएम किसान टोल फ्री नंबर- 18001155266 पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर-155261, 0120-6025109 पीएम किसान लैंडलाइन नंबर- 011-23381092, 23382401 ई-मेल आईडी- pmkisan-ict@gov.in सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जिसके लिए https://pmkisan.gov.in पर क्लिक करें। वेबसाइट के दाहिनी तरफ 'फार्मर कॉर्नर' के अंतर्गत आपको 'बैनिफिशयरी लिस्ट' का विकल्प दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर राज्य, जिला, उप-जिला, प्रखंड के बाद गांव का चयन करें। सही विकल्प चुनने के बाद 'गेट रिपोर्ट' पर क्लिक करें। जिसके बाद सभी लाभार्थियों की सूची आपके सामने आ जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत हर साल तीन किस्तों में किसानों के खातों में 6,000 रुपये भेजे जाते हैं। किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये की राशि तीन किस्तों में भेजी जाती है।