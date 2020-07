सरकारी Mausam ऐप लॉन्च, 450 शहरों के मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी, जानें इस्तेमाल का पूरा प्रॉसेस

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान (Earth Science Minister) मंत्री हर्ष वर्धन ने बीते सोमवार को समय रहते मौसम की चुनौतियों से निपटने के इरादे से एक सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो देश के करीब हर शहर के मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देगा। ऐप मौसम, तापमान, बारिश, हवा की रफ्तार, हवा में नमी समेत कई तरह की सटीक सूचनाएं आम लोगों को मुहैया कराने का काम करेगा। सरकार के दावे के मुताबिक यह ऐप अगले सात दिनों में भारत के करीब 450 शहरों के मौसम पूर्वानुमान की रिपोर्ट जारी करना शुरू कर देगा। इस ऐप पर 24 घंटे का मौसम पूर्वानुमान दिया जाएगा। Mausam ऐप पर दिन में आठ बार सूचनाएं अपडेट की जाएंगी। साथ ही मौसम के अपडेट को आसानी से समझने के लिए कलर्स का सहारा लिया गया है। ऐप पर मौसम की जानकारी तीन कलर रेड, येलो और ऑरेंज में भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही मौसम के खतरनाक होने पर चेतावनी भी जारी होगी। ऐप पर शुरुआत में 800 स्टेशन और जिलों की तीन घंटे के अंतराल पर मौसम अपडेट दिया जाएगा। Mausam ऐप Google Play Store और Apple App Store पर मौजूद है। इस मोबाइल ऐप को International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) और Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), पुणे और Indian Meteorological Department ने मिलकर बनाया है। ऐप लॉन्चिंग के मौके पर मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि मौसम के अपडेट को सटीक बनाने के लिए नई डिवाइस, कंप्यूटर से जुड़े संसाधनों को बदलने के लिए भारी निवेश की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह निवेश मौजूदा बजट से कम से कम दोगुना होना चाहिए। बता दें कि अभी तक देश में मौसम पूर्वानुमान को लेकर रोजाना के अपडेट के लिए कोई खास तंत्र नही था। ऐसे में लोगों को प्राइवेट संस्थानों की रिपोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें हर एक शहर के मौसम की अपडेट नहीं होती थी। ऐसे में सरकारी नया Mausam ऐप से इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है।-newsindialive.in