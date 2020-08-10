पहली तिमाही में बैंक ऑफ बड़ौदा को 864 करोड़ का घाटा, एक साल पहले 709 करोड़ का हुआ था लाभ

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पहली तिमाही में बैंक ऑफ बड़ौदा को 864 करोड़ का घाटा, एक साल पहले 709 करोड़ का हुआ था लाभ
सरकारी क्षेत्र के अग्रणी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 864 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। एक साल पहले समान तिमाही में बैंक को 709.6 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। बैंक ने सोमवार को रिजल्ट जारी किया। बैंक ने बताया कि क्लिक »-newsindialive.in