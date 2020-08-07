डेबिट कार्ड का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी
डेबिट कार्ड का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी
बाज़ार

डेबिट कार्ड का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी

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बैंक अकाउंट से निकाल लिए 85 हजार रुपए इंदौर : खुद को बैंककर्मी बताकर एक व्यक्ति ने पहले महिला को झांसे में लिया और उसके बैंक अकाउंट की जानकारी लेकर उसके खाते से ऑनलाइन 85 हजार रुपए निकाल लिए। जब महिला को मोबाइल पर मैसेज आया तो धोखाधड़ी का पता क्लिक »-newsindialive.in