Title Deed: प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के वक्त क्यों जरूरी है टाइटल डीड? यहां जानें खास बातें

नई दिल्ली: Know Everything about Title Deed: प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के वक्त कई ऐसे दस्तावेज होते हैं, जिनके बारे में आमतौर पर लोगों को जानकारी नहीं होती। ऐसा ही एक कानूनी दस्तावेज है टाइटल डीड या शीर्षक विलेख जो संपत्ति के स्वामित्व को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है।