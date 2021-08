UP College Recruitment 2021: कानपुर, लखनऊ और काशी विद्यापीठ में निकली बंपर वैकेंसी, तुरंत करें अप्लाई

नई दिल्ली। Govt Jobs in UP: लॉकडाउन में ढील के साथ ही उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़े पदों पर भर्तियां (UP College Recruitment 2021) शुरू हो गई है। कानपुर, लखनऊ और काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ पदों पर वैकेंसी निकल चुकी हैं। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है।