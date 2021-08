UP Sanskrit Teacher Recruitment 2021: यूपी के स्कूलों में इंटरव्यू के जरिए होगी संस्कृत शिक्षक भर्ती, जानिए डीटेल

ऐसे बनेगी मेरिट

शिक्षक भर्ती (Govt Job in UP) में 60 पर्सेंट शैक्षिक व 40 पर्सेंट इंटरव्यू के अंकों से मेरिट बनाई जाएगी। कुल 200 मार्क्स में से 120 मार्क्स रिटर्न के और अधिकतम 80 मार्क्स इंटरव्यू के लिए तय किए गए हैं। भर्ती (UP Sanskrit Teacher Recruitment 2021) में हाईस्कूल, इंटर व स्नातक थर्ड डिविजन में पास करने वाले अभ्यर्थी दावेदार नहीं होंगे। सिर्फ पहली व दूसरी डिविजन हासिल करने वालों को ही मौका मिलेगा। चयन समिति के अध्यक्ष एडेड माध्यमिक स्कूलों के प्रबंधक होंगे।

बता दें कि उत्तर प्रदेश (Govt Job in UP) में कांट्रैक्ट बेसिस पर संस्कृत शिक्षकों (UP Sanskrit Teacher Recruitment 2021) की बड़ी संख्या में भर्तियां होने जा रही है। सरकारी सहायता प्राप्त व राजकीय संस्कृत माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर संविदा चयन होना है।

शैक्षिक सत्र 2021-22 व 2022-23 के लिए नियमित शिक्षकों (Govt Teachers Jobs in UP) के आने तक होने वाले चयन के संबंध में निर्देश जारी हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने मानदेय शिक्षकों (UP Sanskrit Teacher Recruitment 2021) के रखे जाने के लिए चयन समिति का गठन कर दिया है। रिक्त पदों की सूचना डीआइओएस को भेजी जाएगी। डीआइओएस विज्ञापन जारी कराकर आवेदन लेंगे। पूर्व मध्यमा शिक्षकों को 12,000 व उत्तर मध्यमा शिक्षकों को 15,000 रुपये मानदेय मिलेगा।