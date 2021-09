आप नहीं जानते होंगे PAN Card के फायदे, यहां जानें कैसे बनेगा और कहां काम आएगा?

नई दिल्ली: Know About Pan Card: किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड (Importance of Pan Card) भारत में एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। चाहे बैंक खाता खुलवाना हो या टैक्स भरना हो, पैन कार्ड के बिना यह काम लगभग असंभव है। भारत में नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड (Pan Aadhaar Link) से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड ना हों।