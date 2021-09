Ration Card के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे, यहां मिलेगी फायदों की पूरी जानकारी

नई दिल्ली: Importance of Ration Card: राशन कार्ड किसी भी परिवार के लिए राज्य सरकार की तरफ से जारी किया जाने वाला एक अहम दस्तावेज है, जो परिवार की पहचान और पते को प्रमाणित करता है। साथ ही सरकार द्वारा दिए जाने वाले सब्सिडाइज्ड राशन प्राप्त करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत राशन कार्ड (Know About Ration Card) की मदद से हर महीने करोड़ों परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जाता है।