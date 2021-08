चोरी हुए मोबाइल फोन को वापस पाने का मौका! नहीं लगाने होंगे पुलिस स्टेशन के चक्कर

फोन के चोरी होने (Phone Lost or Phone Stolen) से सिर्फ पैसे का नुकसान ही नहीं बल्कि निजी डाटा लीक होने, फोन के दुरुपयोग आदि का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे फोन चोरी हुआ फोन तुरंत मिल (How To Find Stolen Smartphone) जाए।

आपको शायद यकीन न हो लेकिन ऐसा एक तरीका है जिससे आप अपना चोरी या खोया हुआ स्मार्टफोन (Phone Lost or Phone Stolen) वापस पा सकते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। CEIR की वेबसाइट आपको अपना खो या चोरी हो चुके फोन को ढूंढने का मौका दे रही है। यहां जानें (How To Find Stolen Smartphone) पूरा प्रोसेस...

सबसे पहले आपको खोए या चोरी हुए फोन की ऑफलाइन या ऑनलाइन FIR दर्ज (Stolen Phone Complaint) करानी होगी। शिकायत दर्ज कराने के बाद FIR की कॉपी और कंप्लेंट नंबर जरूर लें।