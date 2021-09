Domicile Certificate: क्या होता है मूल निवास प्रमाण पत्र? जानें क्या है इसके फायदे

निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन (How to Apply for Domicile Certificate)

निवास प्रमाण पत्र के फॉर्म में तय की गए अनुबंध- I के अनुसार हलफनामा

पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि)

एड्रैस प्रूफ (बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल, आदि)

जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी

आवेदक के पास अपनी जमीन होने का प्रमाण

पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो